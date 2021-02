Atalanta | Vieri | «Gasperini un fuoriclasse | Dea devastante»

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Boboha analizzato la prestazione dell’in Coppa Italia contro il Napoli Christian, che in carriera ha vestito anche la maglia dell’, nel corso della sua trasmissione Bobo TV ha analizzato la prestazione dei nerazzurri nella semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. «Nel primo tempo l’è stata, nella ripresa ho visto un buon Napoli che poteva fare con Osimhen anche il 2-2. Ma i nerazzurri vanno forte, sono bravi anche a giocare. Sono forti e ti creano problemi, vanno a fare gol. La partita la fanno sempre, per tutti i 90 minuti. Sono passati meritatamente.è un, questa è la seconda finale negli ultimi tre anni. Sono agli ottavi di Champions League, sono spettacolari anche da ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Vieri

TUTTO mercato WEB

Boboha analizzato la prestazione dell'in Coppa Italia contro il Napoli Christian, che in carriera ha vestito anche la maglia dell', nel corso della sua trasmissione Bobo TV ha ...Gli elogi all', innanzitutto, mae Adani - nella consueta diretta twitch alla Bobo tv - sono rimasti delusi dalla prova del Napoli. L'ex bomber dell'Inter è più buonista e dice Nella ripresa ho visto ...Bobo Vieri ha analizzato la prestazione dell’Atalanta in Coppa Italia contro il Napoli Christian Vieri, che in carriera ha vestito anche la maglia dell’Atalanta, nel corso della sua trasmissione Bobo ...«Mettere in discussione Fonseca è follia». Così Daniele De Rossi in diretta con Christian Vieri su Twich ha commentato le recenti polemiche sull’allenatore della ...