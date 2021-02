Atalanta-Napoli 3-1, orobici in finale con la Juve (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sarà Atalanta-Juventus la finale di Coppa Italia 2020/2021. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Gasperini ha battuto 3-1 il Napoli nella semifinale di ritorno, conquistando il pass per l'ultimo atto del torneo contro i bianconeri. Il 19 maggio gli orobici contenderanno il trofeo alla Juventus (sede ancora da stabilire). Sutalo sulla fascia destra di Gasperini (assenti Hateboer e Maehle), a sinistra c'è Gosens. Pessina alle spalle di Zapata e Muriel, Ilicic parte dalla panchina. Gattuso con le simultanee assenze di Koulibaly e Manolas, la difesa centrale è composta da Maksimovic e Rrhamani. Tridente d'attacco con Insigne, Osimhen e Lozano. Squillo di Insigne che controlla e calcia al volo da fuori area, diagonale non distante dal palo. Spietata, invece, ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 febbraio 2021) Saràntus ladi Coppa Italia 2020/2021. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Gasperini ha battuto 3-1 ilnella semidi ritorno, conquistando il pass per l'ultimo atto del torneo contro i bianconeri. Il 19 maggio glicontenderanno il trofeo allantus (sede ancora da stabilire). Sutalo sulla fascia destra di Gasperini (assenti Hateboer e Maehle), a sinistra c'è Gosens. Pessina alle spalle di Zapata e Muriel, Ilicic parte dalla panchina. Gattuso con le simultanee assenze di Koulibaly e Manolas, la difesa centrale è composta da Maksimovic e Rrhamani. Tridente d'attacco con Insigne, Osimhen e Lozano. Squillo di Insigne che controlla e calcia al volo da fuori area, diagonale non distante dal palo. Spietata, invece, ...

