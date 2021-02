Alberto Matano “via da La vita in diretta”. La voce pesante sul prossimo conduttore big (Di giovedì 11 febbraio 2021) In materia di palinsesti televisivi Rai, è inevitabile citare l’importanza della fascia pomeridiana per l’organicità strutturale della programmazione messa in piedi dall’emittente statale. Declinandola in chiave di lettura strettamente contemporanea, poi, è altrettanto inevitabile passare per La vita in diretta, oggi a conduzione di Alberto Matano. Il ruolo di conduttore della trasmissione pomeridiana è arrivato al giornalista anche grazie agli ottimi lavori precedenti. Dalle vesti di opinionista a Ballando con le stelle a quelle di conduttore dei telegiornali, un crescendo funzionale e meritato che lo ha portato dove si trova ora. Da quando il profilo del giornalista è subentrato alle redini della trasmissione, infatti, si è avvertita una notevole ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 11 febbraio 2021) In materia di palinsesti televisivi Rai, è inebile citare l’importanza della fascia pomeridiana per l’organicità strutturale della programmazione messa in piedi dall’emittente statale. Declinandola in chiave di lettura strettamente contemporanea, poi, è altrettanto inebile passare per Lain, oggi a conduzione di. Il ruolo didella trasmissione pomeridiana è arrivato al giornalista anche grazie agli ottimi lavori precedenti. Dalle vesti di opinionista a Ballando con le stelle a quelle didei telegiornali, un crescendo funzionale e meritato che lo ha portato dove si trova ora. Da quando il profilo del giornalista è subentrato alle redini della trasmissione, infatti, si è avvertita una notevole ...

