Uomini e Donne, anticipazioni del 10 febbraio: la scelta di Davide Donadei (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La scelta di Davide non è Beatrice Buonocore Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne fornite da Il Vicolo delle News, svelano che sarà mandata in onda la scelta di Davide Donadei. Quest'ultimo si presenterà con un completo scuro con camicia bianca, Beatrice vestito lungo color petrolio mentre Chiara lungo rosa chiaro. L'appuntamento partirà con la visione delle cli del loro percorso e momenti più importanti. Prima entrerà la Buonocore e poi la Rabbi. Dopo aver salutato, entrambe ringrazieranno e poi usciranno dallo studio. Prima dell'uscita però, Maria De Filippi dirà a tutti di star tranquilli perché non sta avvenendo nessuna tragedia. Prima di far entrare Beatrice, il tronista ringrazierà la conduttrice pavese con un omaggio ...

