'The Legend of Beavis' è il mash-up perfetto tra The Legend of Zelda e Beavis & Butt-head (Di mercoledì 10 febbraio 2021) The Legend of Zelda ha ricevuto una serie animata di breve durata nel 1989 e che non ha lasciato un segno nella cultura pop. Tuttavia, per qualche incredibile ragione, lo YouTuber KhalidSMShahin ha deciso di modificare e ridoppiare il Link della serie animata di The Legend of Zelda con le voci di Beavis e Butt-head, con un risultato che lascia esterrefatti. Con "The Legend of Beavis", lo YouTuber ha cercato meticolosamente i giusti dialoghi tra Beavis e Buitt-head in modo da doppiare perfettamente Link ed il re di Hyrule, l'ultimo dei quale viene rapito da Ganon nella fase iniziale.

