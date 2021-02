Sondaggi: sic transit gloria Conte (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Solo una settimana fa era un testa a testa: questa volta invece i Sondaggi di Nando Pagnoncelli per Dimartedì registrano un calo di popolarità di Giuseppe Conte rispetto a Mario Draghi come “presidente del Consiglio preferito” dagli italiani; sette giorni fa l’ex capo della BCE che aveva l’appoggio del 41% degli intervistati contro il 39% dell’Avvocato del Popolo. Ora invece SuperMario è sostenuto dal 52% dei consensi, contro l’appena 29% dell’ex premier giallorosso. Un trend quello della popolarità acquisita in questo breve periodo dall’ex BCE che viene confermato anche dalla domanda secca: il 67% è soddisfatto della scelta di Mario Draghi per la formazione di un nuovo governo: Per quanto riguarda cosa ne pensano gli italiani di come possa funzionare un governo con una maggioranza così eterogenea, con quasi tutti i partiti dentro è un altro paio di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Solo una settimana fa era un testa a testa: questa volta invece idi Nando Pagnoncelli per Dimartedì registrano un calo di popolarità di Giusepperispetto a Mario Draghi come “presidente del Consiglio preferito” dagli italiani; sette giorni fa l’ex capo della BCE che aveva l’appoggio del 41% degli intervistati contro il 39% dell’Avvocato del Popolo. Ora invece SuperMario è sostenuto dal 52% dei consensi, contro l’appena 29% dell’ex premier giallorosso. Un trend quello della popolarità acquisita in questo breve periodo dall’ex BCE che viene confermato anche dalla domanda secca: il 67% è soddisfatto della scelta di Mario Draghi per la formazione di un nuovo governo: Per quanto riguarda cosa ne pensano gli italiani di come possa funzionare un governo con una maggioranza così eterogenea, con quasi tutti i partiti dentro è un altro paio di ...

Sic transit gloria Conte, però che rapidità. Ancora alla fine di gennaio - dieci giorni fa - una metà del Parlamento gridava compatta «o Conte o morte», i ciampolilli s’accalcavano alla sua corte e i ...

