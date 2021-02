Sanremo 2021: Alessandra Amoroso e Negramaro ospiti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il calendario degli ospiti della 71esima edizione del Festival di Sanremo si arricchisce di nomi noti: Alessandra Amoroso e la band salentina Negramaro. Il direttore artistico ha confermato nella giornata di ieri la presenza di questi artisti sul palco dell’Ariston. Il Festival di Sanremo parla italiano in tutto e per tutto in questa 71esima edizione; il pubblico in sala non ci sarà, ma l’Italia assisterà ad uno spettacolo molto “italiano”. Tra Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il calendario deglidella 71esima edizione del Festival disi arricchisce di nomi noti:e la band salentina. Il direttore artistico ha confermato nella giornata di ieri la presenza di questi artisti sul palco dell’Ariston. Il Festival diparla italiano in tutto e per tutto in questa 71esima edizione; il pubblico in sala non ci sarà, ma l’Italia assisterà ad uno spettacolo molto “italiano”. Tra Articolo completo: dal blog SoloDonna

