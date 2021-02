Sandro Mazzola | “Lite Conte-Agnelli? Brutta pagina di calcio”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “E’ stata unadi, speriamo non ci siano strascichi e che si chiuda in fretta la faccenda“. Questo il commento della bandiera dell’Interall’Adnkronos sullatra il tecnico nerazzurro Antonioe il presidente della Juventus Andreadi ieri sera in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Le ruggini tra i due sono emerse nel finale del primo tempo all’Allianz Stadium e a fine partita: “I gestacci, gli insulti non si dovrebbero vedere su un campo dao in tribuna – ha aggiunto -. E’ brutto se a farli sono i calciatori, ancora peggio vedere queste scene tra un allenatore e un presidente“. Poi ha concluso: “Non so se la ruggine tra i due sia legata al burrascoso addio ...

