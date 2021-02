Pillars of Eternity per Switch non riceverà più aggiornamenti a causa dei limiti hardware della console (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Pillars of Eternity, l'apprezzato CRPG di Obsidian e Versus Evil, è stato lanciato su Nintendo Switch nel 2019 e dalla sua uscita il gioco sia stato afflitto da bug e vari altri problemi di prestazioni. I giocatori hanno segnalato numerosi problemi, come la mancata comparsa di NPC e, sebbene Obsidian si fosse inizialmente impegnata a correggere il gioco per migliorare le prestazioni, sembra che non sarà più così da ora in avanti. Su Twitter, il publisher Versus Evil ha pubblicato una dichiarazione in cui afferma che il team non fornirà più aggiornamenti o patch per Pillars of Eternity su Switch. La compagnia ha citato i limiti hardware della console e hanno anche affermato che la versione ibrida è ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021)of, l'apprezzato CRPG di Obsidian e Versus Evil, è stato lanciato su Nintendonel 2019 e dalla sua uscita il gioco sia stato afflitto da bug e vari altri problemi di prestazioni. I giocatori hanno segnalato numerosi problemi, come la mancata comparsa di NPC e, sebbene Obsidian si fosse inizialmente impegnata a correggere il gioco per migliorare le prestazioni, sembra che non sarà più così da ora in avanti. Su Twitter, il publisher Versus Evil ha pubblicato una dichiarazione in cui afferma che il team non fornirà piùo patch perofsu. La compagnia ha citato ie hanno anche affermato che la versione ibrida è ...

