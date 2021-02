Nuovo piano vaccini, priorità a persone “estremamente vulnerabili”. D’Amato: “Mancano le dosi” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È stato aggiornato ieri dal ministero della Salute il documento del Nuovo piano vaccinale. Si procederà in sei tappe: dopo la fine delle somministrazioni agli over 80, si partirà con le “persone estremamente vulnerabili“, ovvero chi ha particolari patologie indipendente dall’età. Poi toccherà alle persone tra i 75 e i 79 anni, circa 2,6 milioni nel Paese e quelle tra i 70 e i 74 anni (circa tre milioni). A seguire la nuova strategia prevede la vaccinazione per le persone con rischio clinico, quasi sei milioni nel Paese, tra i 16 e i 69 anni. La campagna terminerà con le ultime fasce d’età, quelle comprese tra i 55 e i 69 anni prima, e tra i 16 e i 54 poi. Parallelamente, però, ci sarà l’avvio della vaccinazione con il farmaco AstraZeneca (quando sarà disponibile), ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È stato aggiornato ieri dal ministero della Salute il documento delvaccinale. Si procederà in sei tappe: dopo la fine delle somministrazioni agli over 80, si partirà con le ““, ovvero chi ha particolari patologie indipendente dall’età. Poi toccherà alletra i 75 e i 79 anni, circa 2,6 milioni nel Paese e quelle tra i 70 e i 74 anni (circa tre milioni). A seguire la nuova strategia prevede la vaccinazione per lecon rischio clinico, quasi sei milioni nel Paese, tra i 16 e i 69 anni. La campagna terminerà con le ultime fasce d’età, quelle comprese tra i 55 e i 69 anni prima, e tra i 16 e i 54 poi. Parallelamente, però, ci sarà l’avvio della vaccinazione con il farmaco AstraZeneca (quando sarà disponibile), ...

