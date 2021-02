LIVE Errani-Venus Williams 6-1 6-0, Australian Open in DIRETTA: Sarita al 3° turno, americana menomata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55 La nostra cronaca LIVE finisce qui. Ritroveremo Sara Errani al terzo turno contro la giocatrice di Taiwan, Su-Wei Hsieh. Grazie per averci seguito e a presto con i match degli Australian Open su OA Sport. 7.53 Sara torna a raggiungere un terzo turno slam dopo cinque anni e tre mesi. L’ultima volta fu agli US Open 2015, prima del calvario. Davvero una prestazione maiuscola per l’azzurra che stava gestendo bene il match anche prima dell’infortunio di Venus. Williams encomiabile per l’atteggiamento mostrato in tutta la partita: è riuscita a lottare fino alla fine, nonostante l’infortunio che ne ha precluso praticamente la mobilità. FINISCE QUA! SARA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.55 La nostra cronacafinisce qui. Ritroveremo Saraal terzocontro la giocatrice di Taiwan, Su-Wei Hsieh. Grazie per averci seguito e a presto con i match deglisu OA Sport. 7.53 Sara torna a raggiungere un terzoslam dopo cinque anni e tre mesi. L’ultima volta fu agli US2015, prima del calvario. Davvero una prestazione maiuscola per l’azzurra che stava gestendo bene il match anche prima dell’infortunio diencomiabile per l’atteggiamento mostrato in tutta la partita: è riuscita a lottare fino alla fine, nonostante l’infortunio che ne ha precluso praticamente la mobilità. FINISCE QUA! SARA ...

