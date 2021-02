La Caritas sta costruendo un capannone per i migranti in Bosnia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - I 900 migranti del campo di Lipa, in Bosnia ed Erzegovina, avranno presto un refettorio dove mangiare e proteggersi dalla nuova ondata di freddo gelido prevista nei Balcani, con sbalzi termici che arrivano fino a meno 10 gradi. Incaricata della realizzazione del progetto, insieme a Caritas italiana e Caritas ambrosiana, è Ipsia-Acli. La capo progetto, Silvia Maraone, lavora lì da un anno e fa la spola tra la vicina cittadina di Bihac e il campo di Lipa sulle montagne, ad una trentina di km di impervia sterrata. Il progetto Caritas-Ipsia va avanti grazie ai fondi raccolti per la rotta balcanica, nell'ambito di una campagna rivolta alle comunità cattoliche. A Lipa sono stati appena conclusi i lavori di spianatura, è stata sparsa la ghiaia sul terreno. "Ora stiamo montando le tensostrutture per il refettorio, che potrà accogliere almeno 600 persone ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) AGI - I 900del campo di Lipa, ined Erzegovina, avranno presto un refettorio dove mangiare e proteggersi dalla nuova ondata di freddo gelido prevista nei Balcani, con sbalzi termici che arrivano fino a meno 10 gradi. Incaricata della realizzazione del progetto, insieme a Caritas italiana e Caritas ambrosiana, è Ipsia-Acli. La capo progetto, Silvia Maraone, lavora lì da un anno e fa la spola tra la vicina cittadina di Bihac e il campo di Lipa sulle montagne, ad una trentina di km di impervia sterrata. Il progetto Caritas-Ipsia va avanti grazie ai fondi raccolti per la rotta balcanica, nell'ambito di una campagna rivolta alle comunità cattoliche. A Lipa sono stati appena conclusi i lavori di spianatura, è stata sparsa la ghiaia sul terreno. "Ora stiamo montando le tensostrutture per il refettorio, che potrà accogliere almeno 600 persone ...

