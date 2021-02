Juventus-Inter 0-0, “like” galeotto dell’ex nerazzurro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Juventus-Inter non finisce mai, neanche dopo il triplice fischio. La partita di ieri ha lasciato strascichi e polemiche per tutto quello che è successo in panchina e in tribuna. La gara infatti è stata arbitrata in maniera eccellente da Mariani: il direttore di gara si conferma uno dei migliori in questa stagione, sempre sicuro nelle scelte. LEGGI ANCHE: Juventus-Inter 0-0, Demiral muro della difesa: è lui l'acquisto di gennaio Le polemiche questa volta si sono spostate dal rettangolo di gioco alla panchina. Lo screzio di Conte prima con i suoi ex giocatori e poi con il presidente Agnelli dimostra che tra l’ambiente bianconero e il suo ex allenatore non corre più buon sangue. Juventus-Inter 0-0, l’ex nerazzurro gioisce per l’eliminazione ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021)non finisce mai, neanche dopo il triplice fischio. La partita di ieri ha lasciato strascichi e polemiche per tutto quello che è successo in panchina e in tribuna. La gara infatti è stata arbitrata in maniera eccellente da Mariani: il direttore di gara si conferma uno dei migliori in questa stagione, sempre sicuro nelle scelte. LEGGI ANCHE:0-0, Demiral muro della difesa: è lui l'acquisto di gennaio Le polemiche questa volta si sono spostate dal rettangolo di gioco alla panchina. Lo screzio di Conte prima con i suoi ex giocatori e poi con il presidente Agnelli dimostra che tra l’ambiente bianconero e il suo ex allenatore non corre più buon sangue.0-0, l’exgioisce per l’eliminazione ...

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - tancredipalmeri : Il tifosi dell’Inter che distrugge tutto dopo tre partite in tre settimane in cui l’Inter ha sempre comandato con i… - internewsit : Sconcerti: «Eriksen non sa giocare meglio di così! Juventus-Inter finta» - - bianconera_Juve : RT @Super3mp: La Juventus aveva 10 diffidati, solo uno salterà la finale. l'Inter ne aveva 6, salteranno la finale in 23. Ventitré! Il c… -