Juve in finale di Coppa Italia | con l’Inter basta lo 0-0

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lantus è la prima finalista della2020-2021. Dopo il 2-1 dell'andata a San Siro, i bianconeri pareggiano 0-0 ed eliminano l'Inter. La squadra di Conte fallisce il secondo obiettivo stagionale, dopo l’eliminazione dai gironi di Champions League. Gli uomini di Pirlo attendono di conoscere l’avversario dal ritorno tra Atalanta e Napoli. Pirlo lascia in panchina McKennie, spazio a Bernardeschi, con Rabiot, Bentancur a completare la linea mediana e Alex Sandro e Cuadrado sugli esterni; in difesa, riposo per Chiellini e Bonucci. Conte punta su Eriksen come sostituto dello squalificato Vidal in mezzo; Darmian vince il ballottaggio con Young sulla corsia mancina.Queste le formazioni ufficiali:con il 4-4-2: Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; ...

Cristiano : Vaaammooosss Juve!????? Questo è lo spirito! FINALE #coppaitalia #finoallafine ???????? - juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - EzioGreggio : Scusate ma stasera ho guardato un documentario su “ La vita dei cefali da stagno di pianura”. So che l’Inter giocav… - jhoncdlmh13 : RT @Cristiano: Vaaammooosss Juve!????? Questo è lo spirito! FINALE #coppaitalia #finoallafine ???????? - likgotrek : RT @Cristiano: Vaaammooosss Juve!????? Questo è lo spirito! FINALE #coppaitalia #finoallafine ???????? -

Per la Juve è la ventesima finale con 13 vittorie. La Juventus è la prima finalista della Coppa Italia 2020-2021. Dopo il 2-1 dell'andata a San Siro, i bianconeri pareggiano 0-0 ed eliminano l'Inter. La squadra di Conte fallisce il secondo obiettivo s ... In finale ci va la Juventus. Allo 'Stadium' finisce 0-0 la semifinale di ritorno di Coppa Italia. L'Inter non riesce a ribaltare il 2-1 subito in casa martedì scorso, con la doppietta di Cristiano ...