Irrompe Thiem | Serena di forza | Wawrinka e Andrescu si fermano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dominic, il 150° vincitore Slam della storia,facilmente al terzo turno dell'Open d'Australia superando per 6 - 4 6 - 0 6 - 2 il tedesco Dominik Koepfer (numero 70 del ranking) per 6 - 4 ...

Gazzetta_it : #Australian Open: irrompe #Thiem, #SerenaWilliams di forza, #Wawrinka e #Andreescu si fermano -

Ultime Notizie dalla rete : Irrompe Thiem

La Gazzetta dello Sport

Dominic, il 150° vincitore Slam della storia,facilmente al terzo turno dell'Open d'Australia superando per 6 - 4 6 - 0 6 - 2 il tedesco Dominik Koepfer (numero 70 del ranking) per 6 - 4 6 - 0 6 ...Dominic, il 150° vincitore Slam della storia,facilmente al terzo turno dell'Open d'Australia superando per 6 - 4 6 - 0 6 - 2 il tedesco Dominik Koepfer (numero 70 del ranking) per 6 - 4 6 - 0 6 ...Tennis | Diamo i Numeri | Sebastian Korda irrompe fra i primi cento del ranking ATP. Il ventenne figlio d’arte statunitense mette a frutto il successo nel Challenger di Quimper, in ...