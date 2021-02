Iran, il ministro Alavi torna a parlare dell’accordo nucleare (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il ministro dell’intelligence Iraniano Mahmoud Alavi è tornato a parlare dell’accordo nucleare, sottolineando che l’Iran non è intenzionato a costruire armi atomiche. L’intervista al ministro Alavi arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni del ministro degli esteri Zarif alla Cnn, in cui sollecitava gli USA a tornare all’accordo grazie ad una mediazione europea, e della guida Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ildell’intelligenceiano Mahmoudto a, sottolineando che l’non è intenzionato a costruire armi atomiche. L’intervista alarriva a pochi giorni dalle dichiarazioni deldegli esteri Zarif alla Cnn, in cui sollecitava gli USA are all’accordo grazie ad una mediazione europea, e della guida

doyaksec : #Iran #Fakhrizadeh: conferme sulla pista interna, #guerra tra fazioni a #Teheran prima delle #presidenziali. Second… - iraninitaly : Video messaggio del Ministro degli Affari Esteri Dr. Zarif in occasione del 42 esimo Anniversario della gloriosa vi… - ilnida : RT @gabriella_roux: L’#Iran oggi ha iniziato le vaccinazioni con il vaccino russo Sputnik V. La prima persona a essere vaccinata, in pubbli… - gabriella_roux : RT @gabriella_roux: L’#Iran oggi ha iniziato le vaccinazioni con il vaccino russo Sputnik V. La prima persona a essere vaccinata, in pubbli… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Iran, pressioni #Occidente ci spingeranno a armi nucleari. Ministro Intelligence, tecnologia ci serve solo a fini pacifi… -