Il West Ham fa la storia in Inghilterra: primo cambio per sospetta commozione cerebrale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Durante Manchester United-West Ham, gli Hammers hanno operato la prima storica sostituzione per sospetta commozione cerebrale Momenti storico in Inghilterra durante la partita del quinto turno di FA Cup tra Manchester United e West Ham. Dopo il terribile scontro di gioco testa contro testa tra David Lui e Raul Jimenez, nello scorso novembre, la Football Association ha deciso di introdurre due cambi extra in caso di sospetta commozione cerebrale. Avvenimento verificatosi nella partita di ieri di Old Traffod, quando Issa Diop e Anthony Martial vanno allo scontro di testa con il difensore che ha la peggio. Ed ecco che il manager Moyes manda in campo Fredricks senza che questa mossa influisca sul numero totale delle sostituzioni a ...

