Il “maxi-processo” sulla contaminazione da Pfas

Il prossimo 29 marzo, a Vicenza, partirà il processo sulla contaminazione da Pfas. Sul banco degli imputati 15 ex manager della Miteni spa, la società nel Vicentino responsabile dell'inquinamento. Qualcuno ha definito il processo del prossimo 29 marzo un maxi-processo, vista la mole e la cronistoria dei fatti accaduti a partire dagli anni sessanta. Il 25 gennaio, Roberto Venditti, giudice per l'inchiesta preliminare ha ricostruito il filo conduttore dell'inchiesta: si parte dagli anni sessanta, per la fase storica, per arrivare al 2014, quando la vicenda entrò vivo, dopo lo sversamento delle sostanze sostitutive di Pfos e Pfoa (C6O4 E GenX) nell'ambiente, che avevano causato l'avvelenamento della falda acquifera di Almisano.

