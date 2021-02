Draghi propone di allungare l’anno scolastico ed è subito polemica! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le notizie del giorno sono, due delle notizie del giorno, va beh, ma le notizie del giorno sono, Draghi propone di allungare l’anno scolastico fino a tutto giugno, così da colmare le lacune create dalle troppe ore di lezioni perse durante l’anno, Amadeus ammette che non sarà il Festival della Rinascita, ma quello della Consapevolezza, ciò nonostante si ostina a affermare che la musica non si ferma. Partiamo dalla prima. Neanche il tempo di leggerla che già si scatena l’inferno. Inferno di varia natura, ovviamente. Da una parte ci sono i sindacati, che dicono che no, non è pensabile, perché i contratti degli insegnanti non prevedono ciò. Vuoi che i sindacati non alzino gli scudi? Dai, non scherziamo. Dall’altra ci sono gli studenti, che di andare nelle classi pollaio già ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Le notizie del giorno sono, due delle notizie del giorno, va beh, ma le notizie del giorno sono,difino a tutto giugno, così da colmare le lacune create dalle troppe ore di lezioni perse durante, Amadeus ammette che non sarà il Festival della Rinascita, ma quello della Consapevolezza, ciò nonostante si ostina a affermare che la musica non si ferma. Partiamo dalla prima. Neanche il tempo di leggerla che già si scatena l’inferno. Inferno di varia natura, ovviamente. Da una parte ci sono i sindacati, che dicono che no, non è pensabile, perché i contratti degli insegnanti non prevedono ciò. Vuoi che i sindacati non alzino gli scudi? Dai, non scherziamo. Dall’altra ci sono gli studenti, che di andare nelle classi pollaio già ...

