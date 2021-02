Draghi | il relativismo e le riserve dello Stato

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Quando un governo cede il passo, le sue azioni sono consegnate alla storia e ai posteri cui spetta “l’ardua sentenza”. Scortesia istituzionale sarebbe quella di insistere ancora sui presunti limiti, le ritenute debolezze, gli errori istituzionali. Ciononostante, non si può negare che l’esperienza appena passata sia stata l’espressione e la declinazione di una filosofia distruttiva ormai dilagante e imperante che va combattuta. Intendiamo riferirci al, in tutte le sue forme e, soprattutto, conseguenze. Joseph Ratzinger vi ha dedicato pagine memorabili, nelle quali mette in guardia nei confronti di questo strumento di interpretazione della realtà materiale e spirituale, che conduce inevitabilmente al sonno della ragione. Ilnega l’esistenza di una qualunque verità tendenzialmente assoluta, nemmeno nella forma popperiana della ...

Speriamo che un nuovo governo, che dovrebbe avere delle sensibilità differenti (è membro ... Una battaglia tra il post -ed i principi non negoziabili. E tutto questo si riflette su ...... Una boccata d'aria, La fattoria degli animali, 1984 (Mondadori, Oscar, pagg. 932, euro 25). ... che è tutto culturale: il nesso trae propaganda. Che fare, dunque? Orwell era ...i pro life lanciano una campagna per la Giornata per la Vita. Preoccupazione per Biden: "Per noi il primo diritto è nascere" ...