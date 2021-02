Cosa significa parlare di vita oggi? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I progressi nella biologia sintetica e nella produzione di forme di vita capaci di manifestare le stesse funzioni espresse dagli organismi viventi nelle strutture artificiali hanno ormai consolidato l’idea che la vita non sia un fenomeno eccezionale e limitato alla materia biologica, istituendo una nuova continuità tra la materia vivente e quella non vivente. Un’altra conseguenza di questa nuova comprensione della vita è che non è più possibile tracciare una distinzione rigida tra le nostre tecnologie e gli organismi viventi. Esattamente come il mostro di Frankenstein, anche le nostre tecnologie stanno lentamente e inesorabilmente ‘prendendo vita’. È soprattutto grazie alla chimica, alla scienza dei materiali e alle nanotecnologie che oggetti sempre più indistinguibili dagli organismi viventi - per composizione, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I progressi nella biologia sintetica e nella produzione di forme dicapaci di manifestare le stesse funzioni espresse dagli organismi viventi nelle strutture artificiali hanno ormai consolidato l’idea che lanon sia un fenomeno eccezionale e limitato alla materia biologica, istituendo una nuova continuità tra la materia vivente e quella non vivente. Un’altra conseguenza di questa nuova comprensione dellaè che non è più possibile tracciare una distinzione rigida tra le nostre tecnologie e gli organismi viventi. Esattamente come il mostro di Frankenstein, anche le nostre tecnologie stanno lentamente e inesorabilmente ‘prendendo’. È soprattutto grazie alla chimica, alla scienza dei materiali e alle nanotecnologie che oggetti sempre più indistinguibili dagli organismi viventi - per composizione, ...

N_Tomassetti : @massimosandal @masaccio_ @MariuzzoAndrea @GioB1974 È infatti un esempio ma non è campato in aria. Con le piattafor… - pakula2 : RT @marigio7: @Manon78316224 Zorzi ha fatto un sogno. Il suo cane non lo riconosceva. Cosa vuol dire? MTR : il cane è un amico fedele. Qui… - CHENBAE45959461 : RT @seadatrash: Vedrai poi il bigliettino di San Valentino” PIERPAOLO,COSA SIGNIFICA? #prelemi - SalvMont : @napolipiucom @Chiariello_CS Perchè Monica Scozzafava non può scrivere una cosa che non significa niente? E voi sa… - happiiimeow : ma cosa significa che damiano carrara si sposa? a me non ha proposto nulla -