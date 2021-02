Conte-Agnelli, nervosismo in Juventus-Inter: insulti e gestacci in Coppa Italia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una partita mai banale quella dei bianconeri contro i nerazzurri. Una sfida storica e ricca di colpi di scena. Questa volta a prendere la scena sono l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, e il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. La posta in gioco è molto alta. Dopo la vittoria maturata a San Siro da parte della squadra di Pirlo per 1-2, i nerazzurri sono chiamati a una partita perfetta per ribaltare il risultato e tentare di qualificarsi per la finale di Coppa Italia. La tensione è quasi palpabile, ma dopo i primi 45? il match è ancora inchiodato sullo 0-0. Dopo diversi momenti di tensione Antonio Conte compie un gesto (dito medio) provocatorio e offensivo nei confronti della dirigenza bianconera. Il rientro negli spogliatoi è molto agitato. Lo sfogo del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una partita mai banale quella dei bianconeri contro i nerazzurri. Una sfida storica e ricca di colpi di scena. Questa volta a prendere la scena sono l’allenatore dell’, Antonio, e il presidente della, Andrea. La posta in gioco è molto alta. Dopo la vittoria maturata a San Siro da parte della squadra di Pirlo per 1-2, i nerazzurri sono chiamati a una partita perfetta per ribaltare il risultato e tentare di qualificarsi per la finale di. La tensione è quasi palpabile, ma dopo i primi 45? il match è ancora inchiodato sullo 0-0. Dopo diversi momenti di tensione Antoniocompie un gesto (dito medio) provocatorio e offensivo nei confronti della dirigenza bianconera. Il rientro negli spogliatoi è molto agitato. Lo sfogo del ...

