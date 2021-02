Come aumentare (oltre il limite) il volume della suoneria (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Foto: Pixabay)Il volume massimo della suoneria o dei vari altri suoni di notifica del proprio smartphone può risultare troppo basso, soprattutto se si hanno problemi d’udito o se si lavora in un ambiente particolarmente rumoroso. A volte non è sufficiente aumentare al massimo possibile l’intensità dall’apposito menu (o con i tasti sul lato), ma ci sono metodi empirici che possono venire in soccorso sia su Android sia su iPhone. Premessa, una regolare pulizia degli altoparlanti ricevitore e di sistema aiuta a migliorare la resa del suono. Si possono utilizzare spazzolini dalle setole non troppo dure, piccoli pezzi di nastro adesivo o cotton fioc, agendo con cautela. Se si usa un soffiatore è meglio regolarlo su un’intensità moderatamente bassa. Come aumentare il volume ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Foto: Pixabay)Ilmassimoo dei vari altri suoni di notifica del proprio smartphone può risultare troppo basso, soprattutto se si hanno problemi d’udito o se si lavora in un ambiente particolarmente rumoroso. A volte non è sufficienteal massimo possibile l’intensità dall’apposito menu (o con i tasti sul lato), ma ci sono metodi empirici che possono venire in soccorso sia su Android sia su iPhone. Premessa, una regolare pulizia degli altoparlanti ricevitore e di sistema aiuta a migliorare la resa del suono. Si possono utilizzare spazzolini dalle setole non troppo dure, piccoli pezzi di nastro adesivo o cotton fioc, agendo con cautela. Se si usa un soffiatore è meglio regolarlo su un’intensità moderatamente bassa.il...

MarcoBellinazzo : In un futuro Governo Draghi servirebbe come non mai un ministro dello Sport specializzato che possa aumentare e ind… - stefanopriolo : Ah, si può? - perunmondomigl1 : @lapoelkann_ LAPO lei lo sa che come in tutte le catastrofi anche questa pandemia ha fatto aumentare la ricchezza a… - VerziccoLuca : RT @WSSItalia: ??Lo studio sul mondo IBM i fotografa come siano poche le aziende che si affidano al cloud, ma è un dato che vedremo aumentar… - fabio75633893 : @baffi_francesco Secondo la Meloni per risollevare il paese: 'Serve shock fiscale e investimenti pubblici'. Pratica… -