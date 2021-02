Combinata nordica, Mondiali Junior: tra le donne trionfa Gyda Westvold Hansen. Sesta Daniela Dejori (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si è da poco conclusa la prima giornata di gare dei Mondiali Junior di Combinata nordica di scena a Lahti (Finlandia). Oggi spazio alla gara femminile che ha visto trionfare la norvegese Gyda Westvold Hansen giunta al traguardo con un vantaggio di 1’05” sulla connazionale Marte Leinan Lund e con 1’09” sull’austriaca Lisa Hirnen. La neocampionessa del mondo aveva già fatto il vuoto dopo la prova di salto accumulando un vantaggio di 43” sulla seconda, la nostra Annika Seiff che ha faticato nella prova sugli sci. Un vero e proprio dominio quello della norvegese che ha fatto gara in solitaria dall’inizio alla fine. In casa Italia buona prestazione di Daniela Dejori che è giunta Sesta. L’azzurra è stata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si è da poco conclusa la prima giornata di gare deididi scena a Lahti (Finlandia). Oggi spazio alla gara femminile che ha vistore la norvegesegiunta al traguardo con un vantaggio di 1’05” sulla connazionale Marte Leinan Lund e con 1’09” sull’austriaca Lisa Hirnen. La neocampionessa del mondo aveva già fatto il vuoto dopo la prova di salto accumulando un vantaggio di 43” sulla seconda, la nostra Annika Seiff che ha faticato nella prova sugli sci. Un vero e proprio dominio quello della norvegese che ha fatto gara in solitaria dall’inizio alla fine. In casa Italia buona prestazione diche è giunta. L’azzurra è stata ...

