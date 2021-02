Chi è Elisabetta Belloni

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) , il nome in cima alla lista per il ministero degli Esteri del governo Draghi. ROMA –favorita numero uno per il ministero degli Esteri del governo Draghi. Difficile la conferma di Di Maio alla Farnesina, il premier incaricato dovrebbe affidarsi a un tecnico per quel ruolo e il nome in cima alla lista è quello della diplomatica romana. , il curriculum della diplomatica italiana Nata a Roma il 1° settembre 1958,ha iniziato la sua carriera diplomatica subito dopo la conclusione degli studi in Scienze Politiche presso la LUISS. Diversi gli incarichi ricoperti nelle ambasciate italiane e nelle rappresentative permanenti a Vienna e Bratislava. Il ritorno in Italia è avvenuto nel 2004 quando è entrata alla Farnesina. Dal 2004 al 2008 ha ricoperto il ruolo di direttrice ...