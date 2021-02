Caso Palamara in Parlamento: l'Antimafia convoca l'ex pm (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Luca Fazzo A Perugia il gip chiede a Cantone di precisare le accuse. Robledo a Quarta Repubblica: "Bruti Liberati mi bloccò" Una convocazione a sorpresa, che toglie il Caso Palamara dai talk show televisivi e dalle mailing list della magistratura e lo trasforma in Caso istituzionale. Il prossimo 23 febbraio Luca Palamara verrà sentito davanti alla commissione parlamentare Antimafia per decisione del suo presidente, il grillino Nicola Morra. Lì Palamara dovrà rispondere come sotto giuramento. E gli aspetti rilevanti ai fini della Commissione si annunciano più d'uno. È una svolta che arriva a poche ore dal segnale giunto da Catania dove ieri i magistrati i magistrati votano per eleggere i dirigenti locali dell'Associazione nazionale magistrati, il ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Luca Fazzo A Perugia il gip chiede a Cantone di precisare le accuse. Robledo a Quarta Repubblica: "Bruti Liberati mi bloccò" Unazione a sorpresa, che toglie ildai talk show televisivi e dalle mailing list della magistratura e lo trasforma inistituzionale. Il prossimo 23 febbraio Lucaverrà sentito davanti alla commissione parlamentareper decisione del suo presidente, il grillino Nicola Morra. Lìdovrà rispondere come sotto giuramento. E gli aspetti rilevanti ai fini della Commissione si annunciano più d'uno. È una svolta che arriva a poche ore dal segnale giunto da Catania dove ieri i magistrati i magistrati votano per eleggere i dirigenti locali dell'Associazione nazionale magistrati, il ...

fleinaudi : Anche davanti al caso #Palamara ribadisco: “IO NON POSSO TACERE”. Non perdete una parola di questa strepitosa inter… - LegaSalvini : CARLO NORDIO: 'TOGHE? #PALAMARA DICE IL VERO E IL CASO #SALVINI È ALLARMANTE' - cuorenoir : @6000sardine bene, ma 2 righe sul caso Palamara ? - Spraynews1 : Caso #Palamara: così @berlusconi fu #vittima della #Magistratura. - nordkap66 : @fattoquotidiano Mi sembra che il caso palamara abbia spiegato bene come funziona la giustizia in Italia. Grazie -