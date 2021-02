Bonus universitari: ecco come farne domanda in modo corretto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A partire dal 27 gennaio 2021 e fino al 1° marzo 2021 sarà possibile fare richiesta per il Bonus universitario. Questo permetterà alle famiglie italiane di ricevere fino a 2.000 euro per far proseguire gli studi ai figli anche se si hanno problemi a livello economico. La cifra varia infatti a seconda dell'ISEE del nucleo familiare e dei meriti accademici dei ragazzi. Verrà stilata una graduatoria dell'INPS che terrà conto proprio di questi due fattori. Bonus universitari: i dettagli Il Bonus universitario minimo ha un importo di 1.000 euro e verrà destinato a coloro che hanno intenzione di iscriversi a corsi di specializzazione post laurea. Per richiedere questo aiuto economico è essenziale essersi laureati con un voto che non sia inferiore a 92/110. Il Bonus da 2.000 ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 febbraio 2021) A partire dal 27 gennaio 2021 e fino al 1° marzo 2021 sarà possibile fare richiesta per ilo. Questo permetterà alle famiglie italiane di ricevere fino a 2.000 euro per far proseguire gli studi ai figli anche se si hanno problemi a livello economico. La cifra varia infatti a seconda dell'ISEE del nucleo familiare e dei meriti accademici dei ragazzi. Verrà stilata una graduatoria dell'INPS che terrà conto proprio di questi due fattori.: i dettagli Ilo minimo ha un importo di 1.000 euro e verrà destinato a coloro che hanno intenzione di iscriversi a corsi di specializzazione post laurea. Per richiedere questo aiuto economico è essenziale essersi laureati con un voto che non sia inferiore a 92/110. Ilda 2.000 ...

