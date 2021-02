WhatsApp, Signal, Telegram: l'illusione della sicurezza (Di martedì 9 febbraio 2021) È uno dei "trend" del momento; la ricerca di una piattaforma di messagistica istantanea "alternativa" e sicura come alternativa dell'ormai onnipresente WhatsApp, forse percepito da sempre più persone come troppo invadente. Soprattutto dopo l'ondata di domande sollevate dalla comunicazione relativa alle mutate condizioni di utilizzo del sistema di messaggistica. Una variazione, destinata in origine a scattare l'8 febbraio (e ora rimandata al 15 maggio dopo le pressioni e la reazione del pubblico), che non solo ha sollevato un pandemonio a livello planetario, ma che ha anche avuto l'immediata conseguenza di causare una diaspora di utenti verso "lidi più sicuri". Ma mentre milioni di persone evitano WhatsApp e scaricano nuove piattaforme alla ricerca della soluzione perfetta, dobbiamo tenere bene a mente uno dei concetti basi ... Leggi su panorama (Di martedì 9 febbraio 2021) È uno dei "trend" del momento; la ricerca di una piattaforma di messagistica istantanea "alternativa" e sicura come alternativa dell'ormai onnipresente, forse percepito da sempre più persone come troppo invadente. Soprattutto dopo l'ondata di domande sollevate dalla comunicazione relativa alle mutate condizioni di utilizzo del sistema di messaggistica. Una variazione, destinata in origine a scattare l'8 febbraio (e ora rimandata al 15 maggio dopo le pressioni e la reazione del pubblico), che non solo ha sollevato un pandemonio a livello planetario, ma che ha anche avuto l'immediata conseguenza di causare una diaspora di utenti verso "lidi più sicuri". Ma mentre milioni di persone evitanoe scaricano nuove piattaforme alla ricercasoluzione perfetta, dobbiamo tenere bene a mente uno dei concetti basi ...

WhatsApp (come anche Signal e Telegram, le due principali alternative ) usa una crittografia di tipo ' end - to - end ', cioè ' da un capo all'altro '. Questo vuol dire che le chiavi di crittografia ...

...c'è stata davvero una fuga di utenti che hanno abbandonato l'app di messaggistica per migrare verso altre come Signal e Telegram, a loro giudizio più rispettose della privacy degli utenti. Whatsapp ...

WhatsApp continua a lavorare alla modalità "multidispositivo": una nuova funzione nella beta dell'app per iOS lo conferma.

La questione App messaggistica e privacy si fa sempre più spinosa. Scopri subito i dati degli utenti trattenuti da WhatsApp, Signal e Telegram ...

