VIDEO Berrettini-Anderson, Australian Open: highlights e sintesi. Il romano chiude in tre partite un incontro insidioso (Di martedì 9 febbraio 2021) Matteo Berrettini disinnesca l’insidia rappresentata dal sudafricano Kevin Anderson ed approda al secondo turno degli Australian Open di tennis: 7-6 (9) 7-5 6-3 il punteggio maturato in due ore e 23 minuti di gioco, con il romano che annulla ben otto set point all’avversario nel primo parziale (sette col servizio a disposizione). Nelle parti finali degli altri due set gli strappi decisivi: l’azzurro trova il break nel dodicesimo gioco della seconda frazione e nell’ottavo della terza. Al secondo turno il tennista numero 9 del tabellone affronterà il qualificato boemo Tomas Machac. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del match tra Matteo Berrettini e Kevin Anderson nelle immagini di ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Matteodisinnesca l’insidia rappresentata dal sudafricano Kevined approda al secondo turno deglidi tennis: 7-6 (9) 7-5 6-3 il punteggio maturato in due ore e 23 minuti di gioco, con ilche annulla ben otto set point all’avversario nel primo parziale (sette col servizio a disposizione). Nelle parti finali degli altri due set gli strappi decisivi: l’azzurro trova il break nel dodicesimo gioco della seconda frazione e nell’ottavo della terza. Al secondo turno il tennista numero 9 del tabellone affronterà il qualificato boemo Tomas Machac. Di seguito ilcon glie ladel match tra Matteoe Kevinnelle immagini di ...

