Un giro in gondola online per festeggiare San Valentino (Di martedì 9 febbraio 2021) giro in gondola a Venezia (foto: Pexels)I cocci del sogno di un romantico viaggio di San Valentino, infranto dalla pandemia, potrebbero essere salvati (almeno in parte) da San Internet. Patrono degli innamorati divisi e paladino dell’evasione nei lunghi, lunghissimi mesi di pandemia. A traghettarvi su una gondola a Venezia o alla scoperta di New York ci pensano, infatti, le esperienze online gratuite proposte da Tiqets, che aiuta così Cupido nonostante il virus. La piattaforma olandese di prenotazioni online mette a disposizione cinque visite virtuali sparse per il mondo, ovviamente traboccanti di romanticismo, a cui ci si può connettere gratuitamente in diretta venerdì 12 febbraio (o rivederle quando si vuole nel weekend). Abbracciati sul divano di casa se il congiunto è a portata di ... Leggi su wired (Di martedì 9 febbraio 2021)ina Venezia (foto: Pexels)I cocci del sogno di un romantico viaggio di San, infranto dalla pandemia, potrebbero essere salvati (almeno in parte) da San Internet. Patrono degli innamorati divisi e paladino dell’evasione nei lunghi, lunghissimi mesi di pandemia. A traghettarvi su unaa Venezia o alla scoperta di New York ci pensano, infatti, le esperienzegratuite proposte da Tiqets, che aiuta così Cupido nonostante il virus. La piattaforma olandese di prenotazionimette a disposizione cinque visite virtuali sparse per il mondo, ovviamente traboccanti di romanticismo, a cui ci si può connettere gratuitamente in diretta venerdì 12 febbraio (o rivederle quando si vuole nel weekend). Abbracciati sul divano di casa se il congiunto è a portata di ...

La piattaforma di prenotazioni Tiqets propone per San Valentino cinque esperienze virtuali gratuite per festeggiare l’amore, dal tour sul Canal Grande alla vista panoramica su New York dal One World O ...

Roma, 8 feb. (askanews) - San Valentino: si avvicina il giorno più romantico dell'anno e, nell'attuale situazione in cui ci troviamo, sarà ...

