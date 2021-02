Trombetti | deluso da Zielinski | quanto ancora dobbiamo aspettarlo?

(Di martedì 9 febbraio 2021)quando esplode? Dell’eterna attesa del polacco, che non esplode mai, scrive oggi il professor Guidosull’edizione napoletana di Repubblica. Eccone uno stralcio. Mi hauna volta più di tutti. E dico più di tutti perché più di tutti ha doti tecniche straordinarie. Perché la natura gli ha dato il bagaglio tecnico necessario ad essere un campione. Eppure non esplode. Facendo nascere il pallido sospetto che si tratti di un calciatore più adatto al clima ovattato della provincia che alle responsabilità di un grande palcoscenico. Ormai ha 26 anni.loaspettare? Siamo stanchi o no? Ho l’impressione che a Napoli si viva di attese di esplosioni:, Fabiàn, Elmas oggi; ...

Zielinski non esplode mai. Ormai ha 26 anni. Ho il sospetto che sia più adatto alla provincia che a una grande piazza ...L’aritmetica non è un’opinione: 34 punti, sesto in classifica con la Lazio, una partita in meno. Gattuso è a ridosso delle proprie ...