The Outer Worlds: in arrivo la nuova espansione (Di martedì 9 febbraio 2021) Obsidian ha annunciato l’arrivo della nuova espansione per The Outer Worlds. Il prossimo dlc si chiamerà Murder on Eridanos e uscirà entro il mese di marzo The Outer Worlds, action rpg in prima persona sviluppato da Obsidian Entertainment, è stato accolto con favore da parte del pubblico. Il gioco è ambientato in un universo distopico e vede il giocatore agire su pianeti terraformati e colonizzati dall’uomo. Risaltano nel gameplay, una forte vocazione alla personalizzazione dell’esperienza tramite una forte componente rpg. Il giocatore, oltre all’utilizzo di numerose armi, poteri e abilità, ha la possibilità di reclutare vari npc e renderli propri alleati in combattimento. Annunciata la data d’uscita della nuova espansione per The ... Leggi su tuttotek (Di martedì 9 febbraio 2021) Obsidian ha annunciato l’dellaper The. Il prossimo dlc si chiamerà Murder on Eridanos e uscirà entro il mese di marzo The, action rpg in prima persona sviluppato da Obsidian Entertainment, è stato accolto con favore da parte del pubblico. Il gioco è ambientato in un universo distopico e vede il giocatore agire su pianeti terraformati e colonizzati dall’uomo. Risaltano nel gameplay, una forte vocazione alla personalizzazione dell’esperienza tramite una forte componente rpg. Il giocatore, oltre all’utilizzo di numerose armi, poteri e abilità, ha la possibilità di reclutare vari npc e renderli propri alleati in combattimento. Annunciata la data d’uscita dellaper The ...

tuttoteKit : The Outer Worlds: in arrivo la nuova espansione #ObsidianEntertainment #PC #PS4 #TheOuterWorlds #XboxOne #tuttotek - Multiplayerit : The Outer Worlds: Murder on Eridanos, la nuova espansione ha un periodo di uscita - GamingToday4 : The Outer Worlds: Murder on Eridanos, la nuova espansione ha un periodo di uscita - zazoomblog : The Outer Worlds riceverà la nuova espansione Murder On Eridanos entro il mese di marzo - #Outer #Worlds #riceverà… - misteruplay2016 : The Outer Worlds riceverà la nuova espansione Murder On Eridanos entro il mese di marzo -