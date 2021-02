zazoomblog : Sonia Bruganelli si fa un selfie sul parquet di casa e lo posta il web reagisce in massa - #Sonia #Bruganelli… - PasqualeMarro : Sonia Bruganelli, il suo ultime selfie fa scatenare i fan -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Baritalia News

, l'affascinante moglie di Paolo Bonolis, attraverso un selfie allo specchio ha fatto sapere al pubblico dei social un suo piccolo segreto Visualizza questo post su Instagram Un post ...Il conduttore Bonolis ormai fa coppia con, ma qualche anno fa si è rivisto con l'ex moglie per un evento che ha coinvolto loro figlia Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis) ...Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis e la mamma di tre dei suoi figli. Sonia Bruganelli è, però, anche molto impegnata nel lavoro, infatti, oltre a lavorare dietro le quinte dei programmi del ...Sonia Bruganelli sta lavorando intensamente in queste settimane per preparare le puntate della trasmissione “I libri di Sonia”, presto ...