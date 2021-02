Sandra Bullock star di Bullet Train accanto a Brad Pitt (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'attrice Sandra Bullock reciterà accanto a Brad Pitt nel film Bullet Train, un nuovo progetto action diretto da David Leitch. Sandra Bullock sarà la protagonista, accanto a Brad Pitt, del film Bullet Train, il nuovo progetto action diretto da David Leitch. Il lungometraggio si ispira al romanzo giapponese intitolato Maria Beetle scritto da Kotaro Isaka. I portavoce di Sony non hanno svelato i dettagli del personaggio affidato a Sandra Bullock nel film che permetterà all'attrice di recitare per la prima volta accanto a Brad Pitt. Entrambi gli attori hanno conquistato in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'attricereciterànel film, un nuovo progetto action diretto da David Leitch.sarà la protagonista,, del film, il nuovo progetto action diretto da David Leitch. Il lungometraggio si ispira al romanzo giapponese intitolato Maria Beetle scritto da Kotaro Isaka. I portavoce di Sony non hanno svelato i dettagli del personaggio affidato anel film che permetterà all'attrice di recitare per la prima volta. Entrambi gli attori hanno conquistato in ...

