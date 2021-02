Recovery Fund, Dombrovskis: il 18 febbraio regolamento in Gazzetta Ufficiale Ue (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Valdis Domborvskis ha detto oggi alla plenario dell’Europarlamento che 18 Stati membri su 27 hanno fatto “progressi sostanziali” in merito ai loro Recovery Plan, per i quali l’esecutivo europeo ha “una visione relativamente chiara di ciò che intendono mettere dentro i Piani nazionali”. “C’è ancora molto lavoro da fare – ha però aggiunto – anche i paesi che hanno presentato i piani più avanzati stanno ora lavorando per tradurre le riforme e gli investimenti in obiettivi scadenzati operativi (le cosiddette milestones, ndr) e per rispondere ad altri requisiti del regolamento RRF. E noi siamo qui per aiutare”. Dombrovskis ha spiegato che sarà “cruciale” per il successo del programma lo sviluppo di piani di alta qualità e con effetti di lungo termine. Per questo – ha ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Valdis Domborvskis ha detto oggi alla plenario dell’Europarlamento che 18 Stati membri su 27 hanno fatto “progressi sostanziali” in merito ai loroPlan, per i quali l’esecutivo europeo ha “una visione relativamente chiara di ciò che intendono mettere dentro i Piani nazionali”. “C’è ancora molto lavoro da fare – ha però aggiunto – anche i paesi che hanno presentato i piani più avanzati stanno ora lavorando per tradurre le riforme e gli investimenti in obiettivi scadenzati operativi (le cosiddette milestones, ndr) e per rispondere ad altri requisiti delRRF. E noi siamo qui per aiutare”.ha spiegato che sarà “cruciale” per il successo del programma lo sviluppo di piani di alta qualità e con effetti di lungo termine. Per questo – ha ...

