Nas sequestrano allevamento bovini da latte a Lodi

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) I carabinieri dei Nas del distretto di Cremona durante un accertamento presso un azienda agricola delgiano specializzata indahanno trovato “pessime condizioni generali della struttura, con presenza di animali sporchi, stabulati in aree contaminate da escrementi non rimossi e liquami di vario genere, e con vistose zoppie ed avanzato stato di dimagrimento”. Per l’è scattato il sequestro per violazione alla legge sul benessere animale, l’allevatore è stato multato e denunciato per il reato di abbandono di animali, inoltre sono stati rinvenuti alcuni vitelli privi di identificazione e registrazione e mancanti anche delle procedure sanitarie necessarie a scongiurare le patologie enzootiche infettive. L’consta di 200 capi di bestiame ed ha un valore di circa 200 ...