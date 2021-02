Massimo Carrera, l’allenatore giusto per riportare il Bari ad altissimi livelli (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Bari ha deciso di affidare la panchina a Massimo Carrera. Il club ha esonerato l’allenatore Auteri e si è affidato all’ex calciatore della Juventus. Il rendimento della squadra del presidente De Laurentiis è stato fino al momento molto deludente. Partito con ambizioni di promozione diretta, il Bari si trova al secondo posto ma il distacco dalla capolista Ternana è addirittura di 14 punti. In 22 giornate ha conquistato 42 punti frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, il rendimento non permette nemmeno di partire favorito per i playoff. La fase finale del campionato rappresenta sempre una lotteria, come conferma il risultato della scorsa stagione. La storia di Massimo Carrera Foto di Gian EhrenzellerMassimo Carrera è un ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 febbraio 2021) Ilha deciso di affidare la panchina a. Il club ha esoneratoAuteri e si è affidato all’ex calciatore della Juventus. Il rendimento della squadra del presidente De Laurentiis è stato fino al momento molto deludente. Partito con ambizioni di promozione diretta, ilsi trova al secondo posto ma il distacco dalla capolista Ternana è addirittura di 14 punti. In 22 giornate ha conquistato 42 punti frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, il rendimento non permette nemmeno di partire favorito per i playoff. La fase finale del campionato rappresenta sempre una lotteria, come conferma il risultato della scorsa stagione. La storia diFoto di Gian Ehrenzellerè un ...

