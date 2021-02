Marini: giovedì funerali a Roma in forma privata (Di martedì 9 febbraio 2021) Si terranno giovedì 11 febbraio, alle 11, a Roma, i funerali del senatore Franco Marini: le esequie, in forma strettamente privata, avranno luogo nella chiesa di San Roberto Bellarmino a piazza ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 9 febbraio 2021) Si terranno11 febbraio, alle 11, a, idel senatore Franco: le esequie, instrettamente, avranno luogo nella chiesa di San Roberto Bellarmino a piazza ...

Si terranno giovedì 11 febbraio, alle 11, a Roma, i funerali del senatore Franco Marini: le esequie, in forma strettamente privata, avranno luogo nella chiesa di San Roberto Bellarmino a piazza Ungheria. Domani ...

Il Papa celebrerà la Settimana Santa in Basilica Vatican News