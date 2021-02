LIVE Fognini-Herbert 6-4 6-2 6-3, Australian Open in DIRETTA: dominio dell’azzurro, sarà derby con Caruso! (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-ANDERSON 10.07 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo ive, buona giornata da OA Sport. 10.05 Fognini domina il suo incontro: al secondo turno sarà derby con Salvatore Caruso. Fognini-Herbert 6-4 6-2 6-3 in un’ora e 54 minuti. 6-3 MATCH Fognini! Vola via il colpo in uscita dal servizio di Herbert. 30-40 Ace. 15-40 Recupero in rete. 15-30 Risposta in rete. 0-30 Altro gratuito del francese. 0-15 Recupero in rete del francese. 5-3. Altro gratuito in rete di Herbert. Vantaggio Fognini. Recupero in rete di Herbert. Parità. ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-ANDERSON 10.07 La nostratermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo ive, buona giornata da OA Sport. 10.05domina il suo incontro: al secondo turnocon Salvatore Caruso.6-4 6-2 6-3 in un’ora e 54 minuti. 6-3 MATCH! Vola via il colpo in uscita dal servizio di. 30-40 Ace. 15-40 Recupero in rete. 15-30 Risposta in rete. 0-30 Altro gratuito del francese. 0-15 Recupero in rete del francese. 5-3. Altro gratuito in rete di. Vantaggio. Recupero in rete di. Parità. ...

