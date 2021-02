LIVE Australian Open 2021, risultati 9 febbraio in DIRETTA: prime vittorie italiane per Caruso e Sonego, Nadal al 2° turno (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.50: Buona la prima anche per il n.2 del mondo Rafael Nadal che si è imposto per 6-3 6-4 6-1 contro il serbo Laslo Djere e giocherà contro il vincente della sfida del confronto Mmoh-Troicki il suo secondo turno. 7.40: Registriamo i primi due successi italiani della giornata: Lorenzo Sonego batte Sam Querrey con il punteggio di 7-6 6-4 6-4 e Salvatore Caruso supera lo svizzero Henri Laaksonen per 6-2 6-4 6-3. Il piemontese affronterà nel secondo turno lo spagnolo Feliciano Lopez, mentre il siciliano attende il nome del vincitore della sfida tra Fabio Fognini e il francese Hebert. 6.40: Dopo Rublev, avanza al secondo turno anche Daniil Medvedev. Il russo ha sconfitto il canadese Vasek Pospisil per 6-2 6-2 6-4. ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.50: Buona la prima anche per il n.2 del mondo Rafaelche si è imposto per 6-3 6-4 6-1 contro il serbo Laslo Djere e giocherà contro il vincente della sfida del confronto Mmoh-Troicki il suo secondo. 7.40: Registriamo i primi due successi italiani della giornata: Lorenzobatte Sam Querrey con il punteggio di 7-6 6-4 6-4 e Salvatoresupera lo svizzero Henri Laaksonen per 6-2 6-4 6-3. Il piemontese affronterà nel secondolo spagnolo Feliciano Lopez, mentre il siciliano attende il nome del vincitore della sfida tra Fabio Fognini e il francese Hebert. 6.40: Dopo Rublev, avanza al secondoanche Daniil Medvedev. Il russo ha sconfitto il canadese Vasek Pospisil per 6-2 6-2 6-4. ...

