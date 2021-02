LIVE – Ascoli-Frosinone 0-1, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di martedì 9 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Ascoli-Frosinone, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive, vogliono continuare la loro Serie positiva per uscire dalla zona retrocessione, mentre i ciociari, a secco di successi dal 15 dicembre, hanno un disperato bisogno di invertire la rotta per non perdere ulteriore terreno dalla zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 9 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Caligara, Buchel, Saric; Sabiri; Bajic, Dionisi.Allenatore: Sottil Frosinone ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventiduesima giornata di. I padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive, vogliono continuare la loropositiva per uscire dalla zona retrocessione, mentre i ciociari, a secco di successi dal 15 dicembre, hanno un disperato bisogno di invertire la rotta per non perdere ulteriore terreno dalla zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 9 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Caligara, Buchel, Saric; Sabiri; Bajic, Dionisi.Allenatore: Sottil...

Frosinone1928 : ?? LIVE #AscoliFrosinone 77’ | ?? Cambio per l'Ascoli ?? Dentro Simeri ?? Fuori Bajic - Frosinone1928 : ?? LIVE #AscoliFrosinone 69’ | ?? Doppio cambio per l'Ascoli ?? Dentro Eramo e Parigini ?? Fuori Saric e Sabiri - Frosinone1928 : ?? LIVE #AscoliFrosinone 63’ | ?? Doppio cambio per l'Ascoli ?? Dentro Bidaoui e Danzi ?? Fuori Caligara e Buchel - Frosinone1928 : ?? LIVE #AscoliFrosinone 31’ | ?? Ammonito Buchel (Ascoli) - Frosinone1928 : ?? LIVE #AscoliFrosinone 25’ | ?? Ammonito Dionisi (Ascoli) -