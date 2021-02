Juve-Inter, Conte insultato dai suoi ex tifosi fuori dallo stadio (Di martedì 9 febbraio 2021) Poco prima del fischio d’inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter, che vale la finale di Coppa Italia, si sono accesi gli animi all’esterno dell’Allianz Stadium. Infatti, all’arrivo del pullman dei nerazzurri, circa 200 tifosi bianconeri hanno insultato ripetutamente il loro ex tecnico Antonio Conte. Foto: Instagram personale Conte L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) Poco prima del fischio d’inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia trantus e, che vale la finale di Coppa Italia, si sono accesi gli animi all’esterno dell’Allianz Stadium. Infatti, all’arrivo del pullman dei nerazzurri, circa 200bianconeri hannoripetutamente il loro ex tecnico Antonio. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

