Julio Cesar ricorda: «Mourinho mi diceva che ero un portiere da Serie C» (Di martedì 9 febbraio 2021) Julio Cesar si è raccontato in una lunga intervista a theplayerstribune.com ripercorrendo il tema Triplete e il rapporto con Mourinho Julio Cesar si è raccontato in una lunga intervista a theplayerstribune.com: queste le sue parole sul rapporto che aveva con Mourinho. «Nella stagione 2008–09 il mio rapporto con Mourinho era come quello di un padre e un figlio. E poi è diventato più… beh, diciamo che è diventato solo più complesso. Quando è arrivata la primavera del 2010 eravamo in lotta per lo scudetto, la Coppa Italia e la Champions League, il triplete. Io stavo giocando male. Avevo perso fiducia in me stesso. Un giorno, mentre mi stavo riscaldando prima dell’allenamento, Mourinho si avvicinò e mi disse, con una voce fredda come il ghiaccio: “Senti, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021)si è raccontato in una lunga intervista a theplayerstribune.com ripercorrendo il tema Triplete e il rapporto consi è raccontato in una lunga intervista a theplayerstribune.com: queste le sue parole sul rapporto che aveva con. «Nella stagione 2008–09 il mio rapporto conera come quello di un padre e un figlio. E poi è diventato più… beh, diciamo che è diventato solo più complesso. Quando è arrivata la primavera del 2010 eravamo in lotta per lo scudetto, la Coppa Italia e la Champions League, il triplete. Io stavo giocando male. Avevo perso fiducia in me stesso. Un giorno, mentre mi stavo riscaldando prima dell’allenamento,si avvicinò e mi disse, con una voce fredda come il ghiaccio: “Senti, ...

danisailor7 : RT @NonConoscoVG: Julio Cesar: 'Nella primavera del 2010, Mou, mi disse che ero diventato un portiere di Serie C. Era il suo modo di motiva… - FulvioCrudeli : RT @NonConoscoVG: Julio Cesar: 'Nella primavera del 2010, Mou, mi disse che ero diventato un portiere di Serie C. Era il suo modo di motiva… - LuigiBevilacq17 : RT @NonConoscoVG: Julio Cesar: 'Nella primavera del 2010, Mou, mi disse che ero diventato un portiere di Serie C. Era il suo modo di motiva… - SpazioInter : Julio Cesar: 'Vi racconto degli aneddoti sul mio rapporto con Mou' - - eia58 : RT @NonConoscoVG: Julio Cesar: 'Nella primavera del 2010, Mou, mi disse che ero diventato un portiere di Serie C. Era il suo modo di motiva… -