Il post di Selvaggia Lucarelli su Giorgia Meloni e la rivolta dei fan | “È body-shaming”

"La Meloni ha rispolverato la trousse Deborah dell'85." E' il post che Selvaggia Lucarelli ha dedicato a Giorgi Meloni su Facebook, con tanto di primissimo piano sugli occhi glitterati della leader di Fratelli d'Italia durante l'intervista a "Quarta Repubblica", su Rete 4. Una frecciatina che ha raccolto quasi 60.000 like, tra cui parecchie risatine divertite, ma anche quasi 13.000 commenti, di cui una larga parte sorpresi, perplessi o apertamente critici per quella che è stata definita una "caduta di stile" da parte della giornalista del "Fatto" e "Tpi" Sono centinaia i commenti negativi da parte dei follower di Lucarelli, in larghissima parte donne, che denunciano un atto di bodyshaming, c'è chi si spinge anche a definirlo bullismo, sottolineando ...

Ultime Notizie dalla rete : post Selvaggia Lucarelli: "Meloni rispolvera trucchi dell'85", e sui social è bufera

