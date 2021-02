Il Parlamento Ue vota sul Recovery fund: attesa per la linea della Lega (che finora si è astenuta). Salvini: ‘Con Draghi cambio di atteggiamento’ (Di martedì 9 febbraio 2021) La Lega al bivio: votare Sì al regolamento sul Recovery fund nel solco del nuovo “europeismo” professato in questi giorni, oppure continuare ad astenersi insieme agli altri sovranisti europei. Il partito di Matteo Salvini, dopo l’apertura al governo di Mario Draghi, deve decidere come comportarsi oggi alla plenaria del Parlamento europeo, dove è previsto il voto finale sulle regole che permetteranno all’Italia di ricevere i 209 miliardi da spendere per la ripartenza post-Covid. “Avrò, via zoom, una riunione con i 29 parlamenti europei della Lega con cui condivideremo i passaggi delle prossime ore e dei prossimi giorni”, ha dichiarato il leader al termine del suo secondo incontro con il premier incaricato. Ancora non si sbilancia, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Laal bivio:re Sì al regolamento sulnel solco del nuovo “europeismo” professato in questi giorni, oppure continuare ad astenersi insieme agli altri sovranisti europei. Il partito di Matteo, dopo l’apertura al governo di Mario, deve decidere come comportarsi oggi alla plenaria deleuropeo, dove è previsto il voto finale sulle regole che permetteranno all’Italia di ricevere i 209 miliardi da spendere per la ripartenza post-Covid. “Avrò, via zoom, una riunione con i 29 parlamenti europeicon cui condivideremo i passaggi delle prossime ore e dei prossimi giorni”, ha dichiarato il leader al termine del suo secondo incontro con il premier incaricato. Ancora non si sbilancia, ma ...

La7tv : #specialimentana 'C'è una fragilità democratica enorme, un Parlamento lontano anni luce del Paese. Non si vota perc… - snnflv : RT @itinagli: Oggi il Parlamento europeo vota sul regolamento #Recovery and Resilience Facility, la parte più consistente di #NextGeneratio… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Il Parlamento Ue vota sul Recovery fund: attesa per la linea della Lega (che finora si è astenuta). Salvini: ‘Con Drag… - toreobinu1 : RT @itinagli: Oggi il Parlamento europeo vota sul regolamento #Recovery and Resilience Facility, la parte più consistente di #NextGeneratio… - fattoquotidiano : Il Parlamento Ue vota sul Recovery fund: attesa per la linea della Lega (che finora si è astenuta). Salvini: ‘Con D… -