Il Cenacolo più visitabile di prima: 12 persone ogni 15 minuti (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Cenacolo a porte 'più' aperte. Da oggi il capolavoro di Leonardo da Vinci torna accessibile ai visitatori. Con un paradosso: sarà più accessibile. Lo assicura Emanuela Daffra, direttrice dei musei ... Leggi su leggo (Di martedì 9 febbraio 2021) Ila porte 'più' aperte. Da oggi il capolavoro di Leonardo da Vinci torna accessibile ai visitatori. Con un paradosso: sarà più accessibile. Lo assicura Emanuela Daffra, direttrice dei musei ...

A Milano riapre il Cenacolo, poi tocca al Duomo

... direttrice del Museo del Cenacolo Vinciano - Abbiamo potuto svolgere tanti lavori di manutenzione e metterne in cantiere altri, che altrimenti avrebbero richiesto più tempo". Complessivamente ...

