Governo prende forma | da Salvini a Pd ok per Draghi su fisco | vaccini e Ue

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Rifiscale all'insegna della progressività, nessun aumento delle tasse, impegno per accelerare il piano vaccinale mettendo in cima alle priorità gli insegnanti, modello Genova per la ripartenza dei cantieri e poi riconversione ecologica come occasione per rilanciare l'economia, ma anche scuola e disabili. Il secondo giro di consultazioni è servito a Marioper illustrare le sue idee per un programma dichelizzerà compiutamente nel discorso alle Camere, un progetto che finora ha riscosso un sostanziale via libera da tutte le forze politiche che si apprestano a votargli la fiducia.Anche Giorgia Meloni, l'unica con Fratelli d'Italia a restare fuori dal perimetro deldi unità nazionale, è uscita dall'incontro dicendo che il professor"potrebbe ...