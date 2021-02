Governo: Pd consegna a Draghi documento, 'priorità irrinunciabili per legislatura' (2) (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - E ancora, realizzare una riforma degli ammortizzatori sociali che sia fortemente connessa a moderne politiche attive del lavoro e ad un programma di formazione di nuove competenze per interpretare al meglio la sfida della transizione ecologica e digitale; combattere le disuguaglianze di genere, generazionali e territoriali; portare avanti una riforma fiscale che realizzi in pieno il principio di progressività previsto dall'articolo 53 della nostra Costituzione e che coniughi semplificazione ed equità; portare a compimento la riforma della giustizia e delle carceri; gestire i fenomeni migratori con umanità, legalità, solidarietà e inclusione; combattere le organizzazioni criminali e le mafie. L'elenco del Pd prosegue con approvare riforme istituzionali per dare efficienza allo Stato e agli altri livelli di Governo territoriali. A questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - E ancora, realizzare una riforma degli ammortizzatori sociali che sia fortemente connessa a moderne politiche attive del lavoro e ad un programma di formazione di nuove competenze per interpretare al meglio la sfida della transizione ecologica e digitale; combattere le disuguaglianze di genere, generazionali e territoriali; portare avanti una riforma fiscale che realizzi in pieno il principio di progressività previsto dall'articolo 53 della nostra Costituzione e che coniughi semplificazione ed equità; portare a compimento la riforma della giustizia e delle carceri; gestire i fenomeni migratori con umanità, legalità, solidarietà e inclusione; combattere le organizzazioni criminali e le mafie. L'elenco del Pd prosegue con approvare riforme istituzionali per dare efficienza allo Stato e agli altri livelli diterritoriali. A questo ...

