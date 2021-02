“GF Vip” | Samantha De Grenet confessione in piena notte | «Esco io perché…» | vip sconvolti

Leggi su urbanpost

(Di martedì 9 febbraio 2021) Un post puntata scoppiettante quello del “Grande Fratello Vip”. Tutti i concorrenti sono stati chiamati a fare la loro nomination. Al ballottaggio sono finiti stavolta Maria Teresa Ruta (per la ventitreesima volta), Andrea Zenga eDe. Quest’ultima sembra non avere dubbi sull’esito: con estrema schiettezza, la showgirl ha confidato agli altri concorrenti del reality show di Canale 5, tra cui Zenga, di essere sicura che ad uscire sarà lei. leggi anche l’articolo —> GFVip 5, Dayane Mello e il retroscena su Mario Balotelli: «È successo al primo appuntamento» «Posso dirlo con tutta franchezza?», ha domandato in forma retoricaDe, che ha aggiunto: «Tra me e Andrea non ci sono problemi cheio… Ma è scontato…». Andrea Zenga però è sembrato essere poco convinto, dicendo ...