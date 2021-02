Francia, squadra va in trasferta e si dimentica un giocatore in autostrada (Di martedì 9 febbraio 2021) Sembra una scena di un film, come il celebre film natalizio “Mamma ho perso l’aereo”. E’ successo in Francia: il Louhans-Cuiseau, squadra di quinta divisione, parte in trasferta per affrontare il Belforts, quarta divisione. Stando a quanto riportato da Le Journal de Saône et Loire, durante il viaggio ha fatto una sosta in autostrada nell’area di servizio di Besançon Marchaux, a un paio d’ore di autobus dalla città di partenza, e, dopo una mezzora, la squadra è ripartita senza rendersi conto di aver dimenticato uno dei suoi giocatori in autostrada. Si tratta dell”esterno mancino Thierry Njoh Eboa. Il tutto si è risolto solo dopo l’arrivo del pullman a destinazione, e qualcuno si è incaricato di tornare a prendere il giocatore con una macchina a ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Sembra una scena di un film, come il celebre film natalizio “Mamma ho perso l’aereo”. E’ successo in: il Louhans-Cuiseau,di quinta divisione, parte inper affrontare il Belforts, quarta divisione. Stando a quanto riportato da Le Journal de Saône et Loire, durante il viaggio ha fatto una sosta innell’area di servizio di Besançon Marchaux, a un paio d’ore di autobus dalla città di partenza, e, dopo una mezzora, laè ripartita senza rendersi conto di averto uno dei suoi giocatori in. Si tratta dell”esterno mancino Thierry Njoh Eboa. Il tutto si è risolto solo dopo l’arrivo del pullman a destinazione, e qualcuno si è incaricato di tornare a prendere ilcon una macchina a ...

DiMarzio : #CoupedeFrance | La squadra riparte senza un suo giocatore. Avrebbe dovuto giocare titolare di lì a poche ore: ecco… - sportli26181512 : Mister, ho perso il pullman! In Francia un giocatore viene dimenticato in autogrill: Mister, ho perso il pullman! I… - MatteoDG93 : RT @sportface2016: #Francia | Squadra va in trasferta e si dimentica un giocatore in autostrada - sportface2016 : #Francia | Squadra va in trasferta e si dimentica un giocatore in autostrada - Sport_Fair : #CoupedeFrance, una squadra si ferma in autogrill e si dimentica un giocatore L'assurda vicenda -

Ultime Notizie dalla rete : Francia squadra Sport e infrastrutture, così Platek si è mosso nel calcio

... se è vero che si era parlato di un interesse per un club belga e per il Toulouse in Francia. Il ... ma ha lasciato ai vecchi soci la squadra di hockey o la pallamano femminile. E' il calcio e gli ...

Porto di Genova: pericoloso latitante sbarca da Tunisi, arrestato

... in Francia, ricercato dalle polizie di tutto il mondo poiché accusato, assieme ad alcuni complici, ... Gli agenti della Squadra Investigativa della polizia di Frontiera di Genova erano riusciti ad avere ...

Francia, squadra va in trasferta e si dimentica un giocatore in autogrill Sportface.it Francia, squadra va in trasferta e si dimentica un giocatore in autostrada

il Louhans-Cuiseau parte in trasferta per affrontare il Belforts. Durante il viaggio ha fatto una sosta in autostrad e, dopo una mezzora, la squadra è ripartita senza rendersi conto di aver dimenticat ...

L'imbattuta d'Europa? La Ternana. Dietro di lei Empoli e Atletico Madrid

Il club umbro è l'unico a non aver mai perso nelle prime tre categorie dei 5 grandi campionati europei. Seguono il club toscano e la capolista della Liga con una sconfitta a testa ...

... se è vero che si era parlato di un interesse per un club belga e per il Toulouse in. Il ... ma ha lasciato ai vecchi soci ladi hockey o la pallamano femminile. E' il calcio e gli ...... in, ricercato dalle polizie di tutto il mondo poiché accusato, assieme ad alcuni complici, ... Gli agenti dellaInvestigativa della polizia di Frontiera di Genova erano riusciti ad avere ...il Louhans-Cuiseau parte in trasferta per affrontare il Belforts. Durante il viaggio ha fatto una sosta in autostrad e, dopo una mezzora, la squadra è ripartita senza rendersi conto di aver dimenticat ...Il club umbro è l'unico a non aver mai perso nelle prime tre categorie dei 5 grandi campionati europei. Seguono il club toscano e la capolista della Liga con una sconfitta a testa ...